Гладков сообщил о пострадавшей при ударе FPV-дрона по Мокрой Орловке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию об атаке FPV-дрона по частному дому в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Стало известно, что в результате нее пострадала мирная жительница. Изначально сообщалось о гибели белгородки.

Бригада скорой помощи доставили пациентку в горбольницу №2 в облцентре. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

В селе выбиты окна, повреждены кровли, фасады жилых домов и надворные постройки в пяти частных домовладениях. Еще один частный дом сгорел. Также в населенном пункте перебита газовая труба. В селе Мощеное того же муниципалитета из-за атаки БПЛА повреждены забор и крыльцо частного дома, посечен осколками легковой автомобиль.

ВСУ атаковали населенные пункты еще семи белгородских муниципалитетов. Во всех случаях обошлось без пострадавших, однако зафиксирован ряд разрушений.

FPV-дрон ударил по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа — в нем выбиты окна и повреждены фасад, кровля.

В селе Байцуры Борисовского района из-за детонации БПЛА пострадала кровля частного дома.

В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке беспилотника. Вследствие сброса взрывных устройств сгорели частный дом, автомобиль и надворные постройки. Еще в двух домовладениях осколками посечены хозпостройки и заборы. Кроме того, повреждена кровля объекта торговли. В селе Красный Пахарь от «детонации дрона о землю» выбиты окна в надворной постройке.

Поселок Уразово Валуйского округа попал под удар FPV-дрона — выбиты окна в частном доме.

В селе Красный Октябрь Белгородского района в результате атаки беспилотника повреждена крыша хозпостройки.

По райцентру Красная Яруга тоже ударили с помощью дрона — сгорела легковушка.

В результате падения обломков сбитых беспилотников в селе Прелестное Прохоровского района было повреждено остекление соцобъекта.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова