Резиденты двух воронежских преференциальных зон вложили в проекты 17 млрд

За 2024 год резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Центр» и территории опережающего развития (ТОР) «Павловск» в общей сумме инвестировали в реализацию проектов 17,3 млрд руб. Об этом в ходе ежегодного отчета о работе облправительства перед облдумой сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория ОЭЗ «Центр» под Воронежем

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Территория ОЭЗ «Центр» под Воронежем

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Большая часть — 15,6 млрд руб. — приходится на ОЭЗ «Центр». За прошлый год статус ее резидентов получили шесть новых компаний, после чего общее число резидентов достигло 16. В ТОР «Павловск» в прошлом году были реализованы проекты на 1,7 млрд руб. «Якорным» резидентом площадки является компания «Агроэко», объем инвестиций которой на данный момент составляет 14 млрд руб.

«Всего в индустриальных парках региона ведут работу 199 резидентов, общий объем инвестиций 58,3 млрд руб. Мы ведем работу по расширению сети таких территорий. С этой целью в прошлом году на участке 440 га создан государственный индустриальный парк “Масловский-2”, а также правительство Воронежской области направило заявку в Министерство экономического развития РФ на расширение особой экономической зоны “Центр”»,— подчеркнул в своем отчете губернатор.

О приобретении участка площадью 441 га для расширения ОЭЗ ППТ «Центр» и индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе стало известно в мае 2024 года.

Ульяна Ларионова