Под Воронежем открылся завод безалкогольных напитков за 10 млрд рублей

Сегодня официально открылся завод безалкогольных напитков Global Functional Drinks в особой экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области. Как сообщили в Минэкономразвития РФ, объем вложений в проект «превысил 10 млрд руб.».

Мощность предприятия составляет до 800 млн единиц продукции в год. Ее планируют поставлять по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

На предприятии создано порядка 450 рабочих мест. Планируется, что в год завод будет отчислять в бюджеты разных уровней 15,5 млрд руб. налогов — до 2030 года.

Global Functional Drinks известен как производитель напитков под брендами Fresh Bar и «Ильинские лимонады», энергетиков Tornado и E-on. В 2022 году резидентом ОЭЗ «Центр» стало созданное под проект ООО «Глобальные напитки». Изначально объем вложений оценивался в 5 млрд руб., затем — в 7 млрд. Также в конце 2023 года сообщалось о планах построить рядом с заводом логистический комплекс за 10 млрд руб. — завершить эти работы хотели в 2026–2027 годах.

О финпоказателях «Глобальных напитков» в 2024 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова