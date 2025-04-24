Главные новости за 24 апреля. Новороссийск

Власти Новороссийска выиграли спор из-за 112 га виноградопригодных земель.

Новороссийск вошел в топ-5 направлений с резким ростом цен на бронирование.

Сожителей из Новороссийска задержали спустя пять лет после убийства ребенка.

Морспасслужба: сумма расходов на ликвидацию последствий разлива мазута растет.

Жители Новороссийска перевели мошенникам 570 млн руб. в 2024 году.

В Новороссийске снесли старинное здание в центре города.

Морское сообщение из Сочи в Новороссийск, Анапу и Геленджик откроют после майских праздников.

«Черноморец» ищет стадион на Кубани для домашних матчей в случае выхода в РПЛ.

Первый общедоступный патриотический маршрут «10 памятников войны» благоустроили в Новороссийске.