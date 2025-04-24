Главные новости за 24 апреля. Новороссийск
Власти Новороссийска выиграли спор из-за 112 га виноградопригодных земель.
Новороссийск вошел в топ-5 направлений с резким ростом цен на бронирование.
Сожителей из Новороссийска задержали спустя пять лет после убийства ребенка.
Морспасслужба: сумма расходов на ликвидацию последствий разлива мазута растет.
Жители Новороссийска перевели мошенникам 570 млн руб. в 2024 году.
В Новороссийске снесли старинное здание в центре города.
Морское сообщение из Сочи в Новороссийск, Анапу и Геленджик откроют после майских праздников.
«Черноморец» ищет стадион на Кубани для домашних матчей в случае выхода в РПЛ.
Первый общедоступный патриотический маршрут «10 памятников войны» благоустроили в Новороссийске.