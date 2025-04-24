В Новороссийске благоустроили первый общедоступный патриотический маршрут

Первый общедоступный патриотический маршрут «10 памятников войны» благоустроили в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«К 80-летию Великой Победы на протяжении всего пути установили полноценные указатели, навигационные системы и входные стелы, восстановили памятники»,— написал господин Кравченко.

Маршрут начинается в поселке Федотовка и проходит до села Мысхако по десяти памятным местам боевой славы. Протяженность маршрута —16 км. Преодолеть его можно за 6-7 часов.

В Новороссийске порядка 400 км патриотических маршрутов. Все они оцифрованы и доступны на официальном сайте администрации и Едином туристическом портале. В благоустройстве первого маршрута приняла участие компания «Черномортранснефть».

Алена Воробьева