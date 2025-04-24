Новороссийск вошел в топ-5 направлений с резким ростом цен на бронирование

Стоимость бронирования отелей на летний период в Новороссийске выросла на 33%. Об этом сообщает пресс-служба «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Новороссийск вошел в топ-5 популярных направлений России с резким ростом цен на летние бронирования. По данным сервиса бронирования отелей и квартир, за бронь гостиничного номера при средней продолжительность поездки на восемь ночей в Новороссийске туристам придется заплатить 4,5 тыс. руб.

По данным сервиса, на первом месте оказалась Архипо-Осиповка в Краснодарском крае с ростом 42% и средней стоимостью бронирования 5,9 тыс. руб. На втором месте курорт Пионерский в Калининградской области, на третьем — Соль-Илецк в Оренбургской области, на четвертом Новомихайловский в Краснодарском крае, на пятом — Новороссийск.

Ранее Новороссийск входил в топ-10 самых экономных направлений для отдыха. По данным сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», средняя стоимость ночи отдыха на майские праздники в городе-герое составляла 2,9 тыс. руб.

Алена Воробьева