Сожителей из Новороссийска задержали спустя пять лет после убийства ребенка

Пару из Новороссийска задержали в Подмосковье спустя пять лет после убийства ими годовалого сына в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УМВД России по Новороссийску при проверке информации из органов опеки установили причастность 27-летней местной жительницы и 34-летнего приезжего из Крымска к убийству годовалого ребенка, совершенному в августе 2020 года. В апреле текущего года подозреваемые уехали из Новороссийска в Москву»,— говорится в сообщении.

В результате совместной работы сотрудников ГУУР МВД России и ОУР ОМВД России по Новороссийску подозреваемые задержаны и доставлены в Новороссийск. Полицейские передали злоумышленников в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, 18 апреля 2025 года в следственный отдел Новороссийска обратился житель города с заявлением о пропаже своего внука 2019 года рождения. Последний раз он видел ребенка в середине августа 2020 года. После чего мать ребенка перестала привозить мальчика на встречи с родственниками. Следователями было незамедлительно возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в ч.2 ст.105 УК РФ).

Задержанные дали признательные показания, сообщив, что в ночь на 1 сентября 2020 года в лесу на территории Крымска совершили убийство ребенка. Тело мальчика оставили там же. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать ребенка.

Алена Воробьева