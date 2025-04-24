В Новороссийск из Сочи откроют морское сообщение после майских праздников

Морское сообщение из Сочи в Новороссийск, Анапу и Геленджик откроют после майских праздников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«После майских праздников возобновится регулярное сообщение с портами Черного моря. Курсировать из Сочи в Геленджик, Анапу и Новороссийск будут три судна. Большой популярностью продолжает пользоваться международный круиз на лайнере Astoria Grande — заполняемость уже превышает 70%. Со следующей недели он перейдет на более удобный недельный график»,— написал господин Прошунин.

Пассажирское судно «Комета» начнет навигацию с 15 мая 2025 года. В этом году судно свяжет самые популярные морские курорты. «Комета» будет курсировать по новому маршруту Сочи — Анапа с дополнительными остановками в Лазаревском, Туапсе и Геленджике. Цена билета составит 10,5 тыс. руб. В 2024 году маршрут судна проходил по линии Новороссийск — Геленджик — Сочи. За полгода им воспользовались около 30 тыс. пассажиров, уточнили в Ассоциации туроператоров России.