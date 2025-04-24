Морспасслужба: сумма расходов на ликвидацию последствий разлива мазута растет

К разбирательству ФГБУ «Морспасслужба» в связи с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе суд привлечет международный фонд. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Арбитражный суд Краснодарского края привлечет Международный фонд в Лондоне в качестве третьего лица к спору о крушении танкеров у Керченского пролива. Ранее об этом ходатайствовало ФГБУ «Морспасслужба».

Помимо международного фонда суд привлечет в качестве третьих лиц Ространснадзор и Генпрокуратуру РФ. Рассмотрение ходатайства судовладельцев о создании фонда ограничения их ответственности перенесено на 21 мая

Иск ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть» на сумму более чем по 533 млн руб. к каждому для компенсации ущерба был принят в производство Арбитражным судом Краснодарского края. Представитель ФГБУ «Морспасслужба» сообщил, что сумма расходов на ликвидацию последствий ЧС растет.

Ранее власти Анапы обратились в суд с иском к владельцам потерпевших крушение танкеров на сумму 211 млн руб. Чуть меньшую сумму в 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг» намерен также взыскать собственник затонувшего танкера «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл».

Алена Воробьева