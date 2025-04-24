«Черноморец» ищет стадион на Кубани для домашних матчей в случае выхода в РПЛ

Футбольные команды «Сочи» и «Краснодар» пока не дали согласие новороссийскому «Черноморцу» предоставить свои домашние стадионы в случае выхода клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Для участия в РПЛ «Черноморец» должен будет проводить домашние матчи на стадионе в своем регионе. Стадион в Новороссийске не соответствует критериям РПЛ. Домашние стадионы «Сочи» и «Краснодара» подходят, однако они не дают согласие «Черноморцу» на проведение встреч.

Для домашнего стадиона «Черноморца» в соответствие потребуется не менее пяти месяцев. Первые матчи Российской премьер-лиги «Черноморец» планирует провести на другом стадионе Кубани. Ранее председатель наблюдательного совета клуба Сергей Шишкарев заявил, что ведутся переговоры об арене «Фишт» в Сочи.

Сейчас футбольный клуб «Черноморец» занимает второе место в Первой лиге после победы в матче с «СКА Хабаровск». Следующая игра новороссийских футболистов пройдет в Саратове. «Черноморец» сыграет с «Соколом» 26 апреля.

Алена Воробьева