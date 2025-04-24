Жители Новороссийска перевели мошенникам 570 млн рублей в 2024 году

Общая сумма переведенных мошенникам денег в Новороссийске в 2024 году составила 570 млн руб. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

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Как уточнили в полиции, в первом квартале 2025 года сумма денежных средств, переведенных мошенникам, составила порядка 50 млн руб. Заявления от пострадавших поступают ежедневно.

Мобильное мошенничество занимает свыше 50% всех преступлений в Новороссийске. Сотрудники полиции рекомендуют не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров.

Алена Воробьева