В Новороссийске снесли старинное здание в центре города

Аварийное здание дореволюционного пивоваренного завода «Бавария» в Новороссийске снесли. Об этом сообщает «НР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Старинный дом №13 по улице Козлова был признан подлежащим сносу, так как не являлся объектом культурного наследия. Сейчас на его месте — пустырь со строительным мусором.

Многоквартирный дом был признан аварийным еще в 2019 году. Ранее пресс-служба муниципального казенного учреждения (МКУ) Управление строительства в своем Telegram-канале пояснила, что здание подготовлено к сносу, так как не являлось объектом культурного наследия.

Четырехэтажный дом на улице Козлова, 13, по одним источникам, был построен в 1924 году, по другим — в 1901 году. По информации мэрии, историческую ценность здание не представляло. Пивоваренный завод №21 «Бавария» был основан в 1901 году в городе Новороссийске, после национализации в 1923 году был передан исполкому.

Алена Воробьева