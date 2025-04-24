Осужденного генерала Попова не отправили на СВО из-за «отсутствия вакансий»

Осужденному за мошенничество в особо крупном размере экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в отправке в зону СВО в ближайшее время. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Попов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пока никакого СВО не будет, ему отказано»,— сказал защитник. Причиной отказа в отправке на СВО назвали «отсутствие вакансий». Адвокат уточнил, что новое прошение подавать не станут, но будут обжаловать приговор.

Сегодня Ивана Попова приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его также лишили звания генерала. На свой срок Попов отреагировал стихами: «И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты». Также к четырем годам лишения свободы приговорили его сообщника Сергея Моисеева.

Подробнее — в материале «Командарма признали мошенником».

Екатерина Отрашкевич