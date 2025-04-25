«Элизиум» и другие диковины

Завершил свою работу 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Главный приз — «Золотого святого Георгия» — жюри под председательством испанского режиссера и продюсера Луиса Миньярро присудило картине индийского режиссера Прадипа Курбы «Элизиум». Лучшим документальным фильмом был назван «Тетушка Ху и ее райский сад» Пань Чжици (Китай), а лучшим короткометражным — «Танец пчелы» Фона Кортисо (Испания). В конкурсе «Русские премьеры» жюри во главе с режиссером Владимиром Грамматиковым отдало победу ленте Антона Маслова «Мужу привет». Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прадипу Курбе его «Элизиум» принес сразу двух «Георгиев» — главную награду фестиваля и приз за лучшую режиссуру

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Прадипу Курбе его «Элизиум» принес сразу двух «Георгиев» — главную награду фестиваля и приз за лучшую режиссуру

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вот уже много лет ММКФ остается этакой вещью в себе, которая стоит особняком как от отечественного, так и от мирового кинопроцесса, в том числе, естественно, фестивального. Сложная международная обстановка, на которую неизменно ссылаются организаторы (вот и в этом году программный директор ММКФ Иван Кудрявцев рассказал в интервью, что западные режиссеры, желающие участвовать в фестивале, получают за это угрозы — проверить это заявление в любом случае сложно), конечно, играет свою роль, но она не определяющая.

Релевантность ММКФ как кинематографического события закончилась, пожалуй, где-то к 2010 году, а с тех пор это смотр диковинок и возможность увидеть на большом экране фильмы, которые по разным причинам не поймать в прокате. Собственно, такой диковинкой (по крайней мере для российской аудитории) можно назвать и «Элизиум», кроме главного приза удостоенный также награды за лучшую режиссуру. Прадип Курба, уроженец индийского штата Мегхалая, снимает на языке кхаси и во всех своих работах рассказывает о своей малой родине и ее обитателях. Им же посвящен и «Элизиум» — сентиментальная (анти)утопия, действие которой происходит в 2047 году в вымирающей деревне, где осталось всего шесть человек.

Однако основные программы ММКФ, даже с такими кунштюками, уже традиционно уступают в популярности внеконкурсным. В последние пару лет это «Дикие ночи» для любителей нестандартного, малобюджетного, независимого жанрового кино (эта программа, думается, вполне уже может отпочковаться в отдельный фестиваль без привязки к ММКФ). Кроме того, в этот раз большой энтузиазм вызвала премьера сериала «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова, у которого уже сложилась своя «секта» поклонников, и им не нужен никакой фестиваль, чтобы расхватать все билеты на новую работу любимого автора.

Впрочем, для отечественных фильмов, отобранных как в основной конкурс, так и в программу «Русские премьеры», участие в ММКФ все еще является неким знаком успеха, а также инструментом продвижения — не зря многие из них выходят в прокат почти сразу после окончания фестиваля. «Почтаря» Андрея Разенкова можно будет посмотреть в кино уже на этой неделе. Победитель конкурса «Мужу привет» и «Легенды наших предков» Ивана Соснина выйдут на экраны 1 мая, а романтическая комедия Ивана Петухова «Туда» — 15-го.

Все перечисленные фильмы при этом совсем не «фестивальные» в расхожем понимании, а сугубо зрительские. «Почтарь» пытается рассказывать о Великой Отечественной войне через жизнь простых людей в тылу (как это у него получается — другой вопрос, и ответ на него печален). «Туда» сводит современных 30–40-летних горожан, которые находят любовь на фоне туристического кинобуклета, демонстрирующего преимущества внутреннего туризма (на экране мелькают летние виды Владимира, Казани, Уфы, прекрасные пейзажи и отличные дороги). «Мужу привет» — воистину народная мелодрама, в которой сами авторы видят наследницу «Москва слезам не верит».

При этом можно только пожалеть, что без призов остались «Легенды наших предков». Ведь Иван Соснин — один из немногих отечественных кинематографистов, который умеет снимать столь востребованное сейчас семейное кино так, что при просмотре не становится мучительно неловко. Его истории полны искренней симпатии к героям и мягкого юмора. Этим принципам режиссер остается верен и в новом фильме — своем втором опыте в жанре фэнтези после прошлогоднего «Пришельца».

Здесь оживают мифы удмуртов, коми и манси, о которых большинство зрителей европейской части России, скорее всего, узнает впервые. В то же время Соснин раскрывает и другие важные для него темы: разрыв и удержание семейных и просто человеческих связей, глобализация и урбанизация, наступающие на природу, делая это со своими фирменными добротой и оптимизмом. Оптимизм при этом не натужный, а доброта не поверхностная, что и отличает его сказку от дорогостоящих глянцевых блокбастеров так же, как подлинное изделие народных промыслов отличается от штампованной пластиковой копии.

А если говорить о фестивале как о мероприятии, которое представляет зрителям новых авторов и дает возможность прозвучать свежим голосам, то таких находок на нынешнем ММКФ было две, что, наверное, уже удача. Это Михаил Архипов, участвовавший в основном конкурсе со своей «Планетой» — интересным формальным экспериментом и данью признательности мечтателям в кинематографе. И Михаил Кулунаков, представивший в рамках «Русских премьер» фильм «Волки», названный в программе «алтайским эпосом».

В основу ленты легли реальные события, произошедшие в конце XIX века. Однако на экране конкретная история из тех, что поколениями передаются из уст в уста, переплавляется в притчу о любви, ненависти, соперничестве и мести, которые превращают людей в волков. Фильм снят на алтайском языке и полон деталей быта, костюмов, обрядов и так далее, но при этом не выглядит как экскурсия в этнографический музей. Это обжитое, осязаемое пространство, органической частью которого является местная природа, как будто придающая героям силы или отнимающая их. А события и герои вызывают эмоциональный отклик, стирающий культурный, языковой и временной барьеры.

Юлия Шагельман