Дорога вакцина к сезону

В России все сложнее купить импортные вакцины для животных. С 2022 года ввоз зарубежных препаратов сократился более чем в два раза до чуть менее 300 наименований. В сезон вакцинации особенно трудно найти медикаменты от крупных иностранных производителей: MSD, Boehringer Ingelheim, Zoetis. На этом фоне в России активно развивается серый рынок. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Россельхознадзора, дефицита ветеринарных вакцин в России нет, но с нехваткой некоторых препаратов рынок все же сталкивается, говорят собеседники “Ъ FM”. «Известия» пишут о том, что в продаже практически отсутствуют лекарства для лечения хронических заболеваний у собак, а также препараты, необходимые для сельскохозяйственных животных.

Причем не только импортных медикаментов, но и российских. Эксперты говорят, что отечественные производители пока не в состоянии полностью заменить иностранные аналоги. Поэтому в продажу поступают ограниченные партии по ценам в три раза выше докризисных, говорит заводчица собак сиба-ину Ирина Пушкарева: «Качественных средств для обработки от клещей — "Прак-тик", "Фронтлайн", таблетки "Симпарика" и "Бравекта" — нет вообще. В "Четырех лапах" видела "Симпарику" стоимостью 5,2 тыс. руб. за три таблетки. А должна она стоить 2,4 тыс. руб., чтобы одна таблетка обходилась в 600 руб. Витаминов сейчас нет, если только какие-то отечественные. Я отечественные своим не брала. Все поднялось в цене раза в три. Как выживают питомники, я, честно говоря, не знаю».

Аналогичная ситуация и с иностранными вакцинами для кошек и собак. Все, что сейчас есть на прилавках или в кабинетах у ветеринаров, это остатки, завезенные до того, как производители свернули поставки. Во многих случаях качественную замену найти практически невозможно. Но врачи вынуждены назначать аналоги, которые могут вызывать временные побочные эффекты — от нарушения обмена веществ до ослабления иммунной системы. При этом российские препараты нередко стоят столько же, сколько и проверенные импортные, говорит ветеринар Ольга Колосова: «Цены на российские вакцины сильно завышены. Когда на рынке были импортные, то отечественные стоили гораздо дешевле.

Сейчас они подтянули цены к импортным вакцинам, а качество, собственно говоря, они не считают нужным подтягивать. У нас, например, были очень большие осложнения от вакцин против бешенства для лошадей. Были очень серьезные отеки. Мы даже писали рекламацию. Наши компании на безопасность и на, скажем так, пирогенность очень мало обращают внимания, то есть животное не сдохло и хорошо».

На этом фоне в России сформировался серый рынок ветеринарных препаратов и вакцин. Частные продавцы самостоятельно завозят лекарства небольшими партиями, а затем распространяют через социальные сети или маркетплейсы. “Ъ FM” связался с несколькими такими продавцами. Они соглашались общаться только через мессенджеры. При попытке узнать происхождение и условия хранения товара все они сразу прерывали беседу и отправляли в черный список. Нередко повышенным спросом на иностранные вакцины пользуются и мошенники. Но это скорее исключение, говорит эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов: «Эти препараты сейчас завозятся из разных регионов мира, правда, стоят они в некоторых случаях в три-пять раз дороже, чем это было в докризисный период.

Чаще всего, думаю, люди прекрасно понимают, что они приобретают препарат, который не совсем легальным путем попал на российский рынок. Но варианты подделок тут тоже возможны, потому что помимо поставщиков, которые работают в отношении параллельных поставок, здесь, очевидно, возникло поле для определенного мошенничества. Такие примеры тоже есть, но они носят единичный характер».

Как говорят собеседники “Ъ FM”, дефицит препаратов во многом связан с внутренним регулированием. С 2023 года Россия обязала иностранных производителей соответствовать стандарту GMP, что затягивает вывод новых средств. Однако отечественные компании не могут компенсировать дефицит из-за проблем с логистикой компонентов и производственными мощностями.

Екатерина Вихарева