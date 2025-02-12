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Платная парковка выходит за рамки центра

Смольный расширит зону стоянки на 29 улиц в 2025 году

Комитет по транспорту планирует расширить платную парковку в Санкт-Петербурге на 29 улиц в 2025 году, часть из них — на границах Фрунзенского и Московского районов. Кроме того, комитет готовит предложения по введению динамического тарифа, который будет формироваться в зависимости от нагрузки на зоны парковки. Впрочем, это нововведение планируется в более отдаленной перспективе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На данный момент платная парковка действует в четырех районах Петербурга: в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. В 2025 году в зону платного паркинга за год планируют добавить набережные Адмиралтейского и Центрального районов, а именно Дворцовую, Синопскую, Адмиралтейскую и Смольную, канал Грибоедова и почти всю нечетную сторону Обводного канала. «Расширение зоны платной парковки охватит южную часть Выборгского района, южную часть Адмиралтейского района за Обводным каналом, север Московского района и север Фрунзенского района»,— добавили в комитете.

В схеме не определяется судьба предложения о платном паркинге в Кронштадте и Пушкине, введение которого обсуждают в Смольном уже несколько лет. Впрочем, глава комтранса Валентин Енокаев ранее заявлял, что расширение зоны на эти участки не является целесообразным для города, но жители настаивают на этом из-за высокого трафика и нехватки машино-мест в туристический сезон.

Какие изменения введут в зоне платного паркинга до 2039 года

Параллельно с изменениями в границах комитет начнет ужесточать контроль парковки во дворах, где водители оставляют машины, чтобы не платить, и рассмотрит возможность введения динамического тарифа (известного также как дифференцированный), который позволит сбалансировать загруженность парковок в городе. Стоимость стоянки благодаря этому начнут формировать с помощью загруженности участка.

Схожий алгоритм ценообразования действует в Москве с ноября прошлого года. Изменения спроса отслеживаются с помощью камер, данных об оплате места под стоянку и детекторов. После чего формируется счет на оплату, если свободных мест мало, то цена парковки выйдет максимальной, однако она постепенно снизится по мере освобождения площадки, достигая в конечном итоге нулевой ставки.

Ориентировочно изменения примут, согласно плану Смольного, до 2039 года. Впрочем, до момента принятия поправок стоимость парковки, как уточнили в комитете, останется на прежнем уровне: 100 рублей в час.

Как вводили дифференцированный тариф на парковку в Москве

Опрошенные участники рынка сходятся во мнении, что подобное решение действительно сможет уравновесить загруженность дорог Петербурга. Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин отметил, что это позволит привлечь внимание водителей к менее популярным местам для стоянки и перераспределить транспортные потоки.

При этом, по его мнению, хорошим решением было бы включить в один из пунктов формирования тарифа время суток и район города. Эксперта дополнил член Общественной палаты РФ Александр Холодов, уточнив, что, кроме введения динамического тарифа, важно прописать, куда будут идти собранные средства, и, возможно, сделать прибыль с платного паркинга целевой под развитие транспортного комплекса Петербурга.

Стефания Барченкова

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