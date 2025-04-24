Рособрнадзор не намерен отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что пока не считает целесообразным отменять ЕГЭ для победителей олимпиад. По его словам, существует миф о том, что «есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает»,— сказал министр в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В марте депутаты «Справедливой России — За правду» внесли законопроект об отмене ЕГЭ для олимпиадников. В пояснительной записке сказано, что для участников олимпиад, уже подтвердивших высокий уровень подготовки, сдача ЕГЭ «создает необоснованный психологический стресс» и «отвлекает от более продуктивной деятельности». В начале апреля замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил о готовности ведомства обсуждать с Минпросвещения отмену ЕГЭ для победителей олимпиад. Согласно прошлогоднему опросу SuperJob, 72% россиян выступают за отмену ЕГЭ.