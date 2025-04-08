Рособрнадзор готов обсуждать отмену ЕГЭ для олимпиадников

Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что ведомство готово обсуждать с Минпросвещениия отмену ЕГЭ для победителей олимпиад. Ранее такой законопроект в Госдуму внесли депутаты «Справедливой России — За правду». Господин Круглинский считает, что если такая инициатива возникла, то есть потребность «как минимум обсуждения этого вопроса и выхода на какие-то решения».

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«Мы готовы обсуждать это с Минпросвещения и депутатами, потому что все же министерство является регулятором. Просто надо учитывать, что (у ЕГЭ и олимпиад.— ''Ъ'') разные цели — итоговая аттестация проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиада нацелена на выявление талантов»,— сказал замруководителя ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Депутаты СРЗП внесли законопроект об отмене ЕГЭ для олимпиадников 28 марта. В пояснительной записке указывалось, что для участников олимпиад, уже подтвердивших высокий уровень подготовки, сдача ЕГЭ «создает необоснованный психологический стресс» и «отвлекает от более продуктивной деятельности». 31 марта проект был направлен на отзыв в профильный комитет.

Полина Мотызлевская