Шойгу: в Европе разворачивается кампания по подготовке к военному конфликту с РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Европы хотят быть готовы к войне с Россией к 2030 году.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с РФ. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения – от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами»,— заявил секретарь Совбеза в интервью ТАСС.

В марте Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне, в которой изложена стратегия по безопасности Европы, в которую входит выделение средств на помощь Украине и сдерживание России. Для реализации программы ReArm Europe («Перевооружить Европу») стоимостью €800 млрд предлагается увеличить расходы на оборону на уровне государств ЕС, а также привлечь кредит на €150 млрд, чтобы выдавать средства для укрепления военного потенциала стран блока за счет общих закупок у европейских производителей.

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