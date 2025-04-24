Продажи алкоголя в Вологодской области упали на 27% из-за ограничений

Розничные продажи крепкого алкоголя в Вологодской области в марте сократились на 27,2% год к году, до 153,5 тыс. дал, — сильнее, чем в среднем по СЗФО (–17,6%) и России (–19,4%). Причиной стало ограничение времени продаж с 1 марта: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные — с 8:00 до 23:00.

Часть покупателей стала закупать спиртное впрок или приобретать его в соседних регионах: в Ленобласти продажи упали на 15,2%, в Архангельской области — на 16,8%. Также растет спрос на алкоголь навынос в заведениях общепита, отмечают эксперты.

В Росалкогольрегулировании подтвердили снижение легальных продаж. Власти региона оперативно не прокомментировали ситуацию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «И немедленно выехал».