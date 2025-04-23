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Главные новости за 23 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Полиция Краснодара ведет доследственную проверку по факту стрельбы на улице Гидростроителей. По данным ведомства, двое неустановленных лиц подбежали к 46-летнему горожанину и открыли по нему огонь.

Росприроднадзор привлек ЗАО «Волгатранснефть», которому принадлежит потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239», к административной ответственности по четырем статьям КоАП. Компании вменяются нарушения экологических требований и предоставление недостоверных сведений о разливе нефти.

Власти Геленджика заявили, что неприятный запах в городе вызван накоплением в атмосфере летучих меркаптанов, которые выделяются при погрузке нефтепродуктов. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Руководители объектов транспортной инфраструктуры морского порта Кавказ приняли решение прекратить накопление горюче-смазочных материалов и химических продуктов. В дальнейшем суда будут загружать по остаточному принципу.

В Новороссийске локализовали повторное возгорание на мусорном полигоне. Первичный пожар на полигоне ТКО произошло в ночь на 13 марта. Огонь изначально охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м.

С начала 2025 года на Кубани зарегистрировали 573 случая укусов клещей. Обращаемость в медучреждения возросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

На устойчивое развитие экономики Краснодарского края в 2025 году направят 5 млрд рублей. Соответствующий план утвержден губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

На реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Пашковский» в Краснодаре планируют направить 8,02 млрд руб. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 28 апреля.

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