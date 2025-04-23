Полиция ищет стрелявших в 46-летнего краснодарца

В Краснодаре ведется доследственная проверка по факту стрельбы на улице Гидростроителей. Инцидент произошел днем в среду, 23 апреля, когда двое неустановленных лиц подбежали к 46-летнему горожанину и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавший с ранениями конечностей доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Помимо нанесения травм потерпевшему, злоумышленники повредили припаркованный автомобиль, пробив заднее стекло.

При обследовании территории сотрудники правоохранительных органов нашли семь стреляных гильз и один патрон. В настоящий момент специалисты выясняют дополнительные обстоятельства происшествия, а также работают над установлением личностей и местонахождения нападавших.

Вячеслав Рыжков