Власти Геленджика назвали источник запаха нефтепродуктов в городе

Городской центр управления Геленджика назвал причиной неприятного запаха в городе операции по погрузке нефтепродуктов на танкеры, находящиеся на рейде возле Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По данным муниципальных властей, появление запаха обусловлено скоплением в атмосфере летучих меркаптанов — предельных углеводородов, выделяющихся при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами.

В сообщении центра отмечается, что запах особенно ощутим в периоды, когда ветер дует со стороны Новороссийска. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Лия Пацан