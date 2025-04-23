Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Геленджика назвали источник запаха нефтепродуктов в городе

Городской центр управления Геленджика назвал причиной неприятного запаха в городе операции по погрузке нефтепродуктов на танкеры, находящиеся на рейде возле Новороссийска.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

По данным муниципальных властей, появление запаха обусловлено скоплением в атмосфере летучих меркаптанов — предельных углеводородов, выделяющихся при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами.

В сообщении центра отмечается, что запах особенно ощутим в периоды, когда ветер дует со стороны Новороссийска. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Лия Пацан

Новости компаний Все