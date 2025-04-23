Росприроднадзор оштрафовал ЗАО «Волгатранснефть»

Росприроднадзор привлек ЗАО «Волгатранснефть», которому принадлежит потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239», к административной ответственности по четырем статьям КоАП. Согласно материалам дела, на которые ссылается РИА Новости, компании вменяются нарушения экологических требований, предоставление недостоверных сведений о разливе нефти, несвоевременное информирование уполномоченных органов, а также согласование документации, содержащей недостоверную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, действия «Волгатранснефти» повлекли загрязнение водных объектов, что стало основанием для наложения штрафов. Решение о привлечении компании к ответственности обжалуется в судебном порядке.

Ранее Росприроднадзор оценил совокупный ущерб от крушения танкеров серии «Волгонефть» в 84,9 млрд руб. В частности, сумма вреда, причиненного Черному морю со стороны ЗАО «Волгатранснефть», составила 35,4 млрд руб., а в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — определена на уровне 49,4 млрд руб.

Вячеслав Рыжков