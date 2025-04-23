На устойчивое развитие экономики Кубани в 2025 году направят 5 млрд рублей

В 2025 году на реализацию краевого плана по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности Кубани будет направлено около 5 млрд руб. Соответствующий документ утвержден губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как пояснил глава региона, меры направлены на снижение негативных последствий санкционного давления и охватывают ключевые секторы – от промышленности до курортной отрасли. С момента запуска плана в марте 2022 года его финансирование составило свыше 19 млрд руб. В 2025 году документ включает 44 мероприятия. Особое внимание уделяется поддержке сельхозпроизводства, включая модернизацию молочных ферм, а также развитию предприятий туризма и промышленности.

В числе новых механизмов – субсидирование промышленных предприятий на компенсацию части затрат при заключении договоров лизинга оборудования с российскими поставщиками либо его приобретении. На эти цели предусмотрено 68,5 млн руб.

Субсидии получат и представители курортной сферы Анапы и Темрюкского района — на обновление номерного фонда и текущий ремонт будет направлено 90 млн руб.

Для сельхозпроизводителей с 2025 по 2027 годы предусмотрено ежегодное финансирование в размере 133 млн руб. на компенсацию расходов по воспроизводству молочного стада. Также аграрии смогут рассчитывать на субсидии на модернизацию ферм.

Документ был разработан в соответствии с поручением губернатора и утвержден весной 2022 года.

Вячеслав Рыжков