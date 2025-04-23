В порту Кавказ ограничили накопление химпродуктов и ГСМ

Руководители объектов транспортной инфраструктуры морского порта Кавказ приняли решение прекратить накопление горюче-смазочных материалов и химических продуктов. Теперь суда будут загружать по остаточному принципу. Информацию об этом распространила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Решение принято в рамках усиления требований к обеспечению транспортной безопасности для минимизации вероятности масштабных разрушений. Дополнительно были усилены меры инженерно-технической и физической защиты промышленного предприятия, уточнили представители силового ведомства.

Лия Пацан