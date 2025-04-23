В Краснодарском крае почти 600 человек пострадали от укусов клещей

С начала 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировали 573 пострадавших от укусов клещей, среди которых 270 детей до 14 лет. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, обращаемость в медучреждения возросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На черноморско-азовском побережье паукообразные атаковали 128 человек, в том числе 51 ребенка. С начала года специалисты исследовали методами ИФА и ПЦР более 1,5 тыс. экземпляров клещей, изъятых у людей и из внешней среды. Из 283 особей, снятых непосредственно с пострадавших, в 15,9% обнаружены положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.

В регионе проводятся обработки территорий против клещей с последующей проверкой качества акарицидных мероприятий. На данный момент обеззаражено свыше 240 га площади.

Роспотребнадзор напоминает о возможности сдать клещей на анализ в специализированных пунктах и рекомендует соблюдать меры профилактики: при выезде на природу прикрывать открытые участки тела, носить головной убор и использовать репелленты.

Вячеслав Рыжков