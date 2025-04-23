На реконструкцию аэропорта «Пашковский» в Краснодаре направят 8 млрд рублей

На реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Пашковский» в Краснодаре могут направить 8,02 млрд руб. Соответствующая информация размещена на электронном портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Конкурс организован Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры». Работы включают реконструкцию объектов инфраструктуры и выполняются в рамках развития транспортной сети региона.

Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 28 апреля. Подведение итогов определения поставщика запланировано на 5 мая.

Подрядчик должен завершить работы до 17 декабря 2025 года.

Аэропорт Пашковский — международный аэропорт Краснодара, расположен в 12 км к востоку от центра города, в микрорайоне Пашковский. Официальное название — «Международный аэропорт Краснодар (Пашковский)». Является одним из крупнейших в Южном федеральном округе. Принимает внутренние и международные рейсы. Управляющая организация — ООО «Аэродинамика».

Анна Гречко