Роспотребнадзор нашел бензол в кремах La Roche-Posay с маркетплейса Wildberries

Роспотребнадзор провел проверку крема Effaclar Duo+M, выпускаемого под маркой La Roche-Posay (принадлежит французскому L’Oreal). В экземпляре, купленном на маркетплейсе Wildberries, обнаружен канцероген бензол.

12 марта L’Oreal изъяла из американских магазинов все средства Effaclar Duo после найденных в одной из партий следов канцерогена бензола. В тот же день глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующую проверку в российских магазинах.

В ответном письме Роспотребнадзора (есть у «Ъ») сообщается об анализе состава двух средств Effaclar Duo+M, купленных на Wildberries и в «ЕАптеке». Первый, согласно заключению специалистов, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, поскольку содержит бензол. Крем, закупленный через «ЕАптеку», бензола не содержит.

Ведомство также направило в Wildberries письмо с требованием принять меры о запрете на продажу данной продукции. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что на сайте маркетплейса карточка крема марки La Roche-Posay заблокирована.

Кроме того, Роспотребнадзор направил в столичную прокуратуру результаты мониторинга маркетплейсов, продающих аналогичную продукцию. Ведомство попросило надзорный орган проверить законность реализации кремов этой линейки.

Effaclar Duo — средство для борьбы с акне. Входящий в состав бензоилпероксид убивает бактерии и предотвращает появление прыщей. В России крем Effaclar Duo официально не продается, так как технический регламент Таможенного союза запрещает добавлять бензоилпероксид в косметические средства для лица. В российских магазинах и аптеках представлены средства Effaclar Duo+, Effaclar Duo+М, Effaclar К+, которые бензоилпероксид содержать не должны.