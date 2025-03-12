В Госдуме призвали проверить крем от L’Oreal на наличие опасных веществ

Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав крема Effaclar Duo, выпускаемого под маркой La Roche-Posay (принадлежит французскому производителю L’Oreal). Сегодня, 12 марта, L’Oreal изъяла в США все средства Effaclar Duo, так как в одной партии были обнаружены следы канцерогена бензола. Господин Леонов отмечает, что в России средство продолжает свободно продаваться в аптеках, косметических магазинах и онлайн-платформах.

«Действительно, в состав косметического средства входит убивающий бактерии бензоилпероксид. Это соединение может распадаться и формировать бензол, который, в свою очередь, в больших количествах может спровоцировать лейкемию и привести к летальному исходу»,— сказал господин Леонов «Ъ».

Effaclar Duo — средство для борьбы с акне. Входящий в состав бензоилпероксид убивает бактерии и предотвращает появление прыщей. В L’Oreal сообщили, что в США все крема Effaclar Duo будут изъяты у розничных продавцов Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Компания также сообщила, что в скором времени будет доступна новая версия средства, разрабатываемая с 2024 года.

Полина Мотызлевская