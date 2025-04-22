Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 1,114 млн рублей

Самый дешевый вариант проживания по специальным тарифам в гостиницах от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года обойдется в 8,9 тыс. руб. за ночь, а самый дорогой — 1,114 млн руб.

Самый недорогой вариант номера на двоих, по данным «РИА Новости», обойдется в 9,8 тыс. руб за ночь. Проживающий заселяется в квартиру с полноценной кухней, холодильником и посудой, а также обеденной зоной и ванной комнатой.

Самый дорогой номер из списка Росконгресса на двоих стоит 1,117 млн руб. За эту цену участник форума получает помещение от 106 кв м, джакузи и гидромассажный душ.

ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Сейчас стоимость участия в форуме составляет 990 тыс. руб. С 17 марта цена билета вырастет до 1,2 млн руб. В начале апреля директор ПМЭФ Алексей Вальков рассказал, что число подтвердивших участие в форуме выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Экономика развития: обеспечивая рост», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству» — так обозначили главные блоки дискуссий форума.