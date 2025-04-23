Силуанов призвал изменить бюджетное правило для нефти и быть скромнее в желаниях

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что цена отсечения $60 за баррель нефти, возможно, уже «не отвечает вызовам времени». Он призвал изменить бюджетное правило, которое ограничивает траты казны, для того, чтобы защитить бюджет от внешних рисков: торговых войн и падения цен на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке»,— сказал господин Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина (цитата по «Интерфаксу»). Он назвал свои предложения залогом устойчивости бюджетных финансов и финансовой системы России.

Министр предложил изменить расходы, учитывая новые реалии. «Да, придется где-то быть скромнее в наших желаниях, обеспечить большую отдачу на каждый бюджетный рубль»,— сказал он.

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