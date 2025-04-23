Главные новости за 23 апреля. Белгород, Тамбов, Воронеж, Орел

В результате воздушной атаки на белгородское село Крюково погиб мирный житель

И. о. министра соцзащиты Тамбовской области ушел в отставку

В Воронеже могут ввести туристический налог

В Тамбове почти за 500 млн рублей расширят ЖК «Сокол»

Сменился генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье»

Воронежский СКР возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре

«Белогорье» выиграло бронзовые медали в волейбольной Суперлиге

Глава Глазуновского района Орловской области досрочно ушел в отставку