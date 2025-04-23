В Тамбове почти за 500 млн рублей расширят ЖК «Сокол»
Тамбовское ООО «Специализированный застройщик "БРУ-Тамбовстрой"», принадлежащее бизнесмену Сергею Иванову, собирается вложить 487 млн руб. в строительство девятиэтажного дома в Тамбове. Это второй и заключительный МКД в рамках ЖК «Сокол» на улице имени С. И. Савостьянова, 3В в северной части облцентра. Об этом сообщается на портале единой информационной системы жилищного строительства. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2028 года. Оно будет вестись без генерального подрядчика.
ЖК «Сокол» в Тамбове
Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»
Многоквартирный дом будет выполнен из сборных железобетонных плит со стенами из мелкоштучных каменных материалов. Его планируют построить на участке в 3,4 тыс. кв. м, находящемся в аренде у застройщика. Такое право предоставило министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области до сентября 2026 года.
Согласно проектной декларации, дом рассчитан на 128 квартир без отделки. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 1 января 2028 года. Общая площадь планируемого МКД — 9,7 тыс. кв. м, под квартиры выделено 7,1 тыс. кв. м. Гостевых машиномест на объекте и вне него не предусмотрено. На территории организуют детскую, спортивную и контейнерную площадки, выполнят озеленение (высадка кустарников, газон).
По данным единой информационной системы жилищного строительства, ООО «СЗ "Бру-Тамбовстрой "» уже возводит на этой улице один дом из двух секций. Квартиры площадью от 39 кв. м здесь продаются по цене от 4,4 млн руб.
В марте компания выиграла акцион на комплексное развитие территории в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская в Тамбове до 2035 года.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».