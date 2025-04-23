В Тамбове почти за 500 млн рублей расширят ЖК «Сокол»

Тамбовское ООО «Специализированный застройщик "БРУ-Тамбовстрой"», принадлежащее бизнесмену Сергею Иванову, собирается вложить 487 млн руб. в строительство девятиэтажного дома в Тамбове. Это второй и заключительный МКД в рамках ЖК «Сокол» на улице имени С. И. Савостьянова, 3В в северной части облцентра. Об этом сообщается на портале единой информационной системы жилищного строительства. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2028 года. Оно будет вестись без генерального подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК «Сокол» в Тамбове

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» ЖК «Сокол» в Тамбове

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Многоквартирный дом будет выполнен из сборных железобетонных плит со стенами из мелкоштучных каменных материалов. Его планируют построить на участке в 3,4 тыс. кв. м, находящемся в аренде у застройщика. Такое право предоставило министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области до сентября 2026 года.

Согласно проектной декларации, дом рассчитан на 128 квартир без отделки. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 1 января 2028 года. Общая площадь планируемого МКД — 9,7 тыс. кв. м, под квартиры выделено 7,1 тыс. кв. м. Гостевых машиномест на объекте и вне него не предусмотрено. На территории организуют детскую, спортивную и контейнерную площадки, выполнят озеленение (высадка кустарников, газон).

По данным единой информационной системы жилищного строительства, ООО «СЗ "Бру-Тамбовстрой "» уже возводит на этой улице один дом из двух секций. Квартиры площадью от 39 кв. м здесь продаются по цене от 4,4 млн руб.

В марте компания выиграла акцион на комплексное развитие территории в границах улиц Мичуринская, Куйбышева и Советская в Тамбове до 2035 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова