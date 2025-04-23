Воронежский СКР возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) по факту гибели двух человек при пожаре в райцентре Бутурлиновка. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара

Фото: управление СКР по Воронежской области Последствия пожара

Фото: управление СКР по Воронежской области

По предварительным данным, пожар произошел в частном доме на улице Кирова сегодня ночью. При ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 44-летней хозяйки и ее 28-летней дочери «со следами термического воздействия».

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожарно-техническую, допрашивают свидетелей.

В региональном главке МЧС уточнили, что дежурный узнал о пожаре в 1:09. На место выехали 12 спасателей на трех спецмашинах. Они ликвидировали возгорание к 1:45. Дом выгорел по всей площади, в нем обрушились потолочные перекрытия на площади 20 кв. м.

Алина Морозова