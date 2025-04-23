В результате воздушной атаки на белгородское село Крюково погиб мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о последствиях воздушной атаки на село Крюково Борисовского района. Со ссылкой на оперативные службы глава региона рассказал, что в результате попадания боеприпаса погиб мирный житель. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Изначально господин Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки на Крюково пострадали глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник и еще двое мирных жителей. Они доставлены в Борисовскую ЦРБ, для дальнейшего лечения будут переведены в горбольницу №2 в облцентре.

В селе зафиксировали разрушения в пяти частных домовладениях и трех автомобилях.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова