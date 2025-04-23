«Белогорье» выиграло бронзовые медали в волейбольной Суперлиге

Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил ленинградское «Динамо» в третьем матче за бронзовые медали в чемпионате Суперлиги. Встреча прошла в городе Сосновый Бор Ленинградской области 22 апреля и завершилась со счетом 2:3 (25:20, 25:22, 16:25, 18:25, 11:15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» после последней победы

Фото: ВК «Белогорье» Белгородский мужской волейбольный клуб «Белогорье» после последней победы

Фото: ВК «Белогорье»

Самыми результативными игроками команды гостей стали капитан Павел Тетюхин, заработавший 23 очка, Мохамед Аль Хачдади (21 очко), Андрей Марченко (14 очков) и Юрий Цепков (11 очков). В команде хозяев отличились Федор Воронков (18 очков), Осниель Мергарехо (15 очков) и капитан Денис Бирюков (12 очков).

По итогам серии «Белогорье» заняло третье место в чемпионате, а «Динамо-ЛО» — четвертое. Белгородцы завоевали бронзовые медали Суперлиги в пятый раз, стали призерами национального первенства — в 19-й.

О том, как «Белогорье» закончило предыдущий сезон Суперлиги, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова