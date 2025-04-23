Глава Глазуновского района Орловской области досрочно ушел в отставку

Совет народных депутатов Глазуновского района Орловской области одобрил досрочную отставку главы муниципалитета Сергея Шамрина с 22 апреля. Он сам подал такое заявление «в связи с переходом на государственную гражданскую службу». Об этом сообщили в местной администрации.

Врио главы Глазуновского района назначен первый заместитель Роман Усиков.

Сергею Шамрину 54 года. Он родился в Ставропольском крае, в возрасте одного года переехал в поселок Глазуновка Орловской области. В 1992 году окончил физико-математический факультет Орловского пединститута (сегодня — Орловский госуниверситет имени И. С. Тургенева). После этого два года работал учителем физики, математики и физкультуры в Очкинской школе Глазуновского района, затем еще три года был директором Глазуновской детско-юношеской спортивной школы. В ноябре 2005 года его избрали главой поселка Глазуновка, в марте 2011 года он возглавил район. С мая того же года стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Женат, отец двоих детей.