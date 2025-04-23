Сменился генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье»

С 22 апреля белгородским ООО «Кондитерская фабрика "Белогорье"» начал руководить Алексей (Сергеевич) Сиротенко. По данным Rusprofile, должность генерального перешла к нему в порядке наследования: с апреля 2011 года пост занимал Сергей Сиротенко. Он скончался в апреле в возрасте 64 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, с 17 апреля Алексей Сиротенко в качестве гендиректора начал руководить и другой структурой фабрики — ООО «ТД "Белогорье"».

АО «Кондитерская фабрика "Белогорье"» было зарегистрировано в Белгороде в 1993 году. Основной вид деятельности — производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Уставный капитал — 351,7 тыс. руб. Согласно отчетности компании за второе полугодие 2024 года, 53,66% общества принадлежало Сергею Сиротенко (31,46% напрямую и 22,2% через подконтрольное ООО «Белогорье-транс»), 15,65% — Алексею Сиротенко, 10% — Елене Сиротенко, 3,77% — Наталье Слюсаревой, 1,13% — Елене Ван Мелкебеек. Выручка в 2024 году составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 127 млн руб. ООО «ТД "Белогорье"» было зарегистрировано в Белгороде в 2001 году для торговли оптовыми мучными кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 20 тыс. руб. 50% и 40% юрлица принадлежат Елене и Сергею Сиротенко соответственно, еще 10% — Наталье Слюсаревой. Выручка в 2024 году составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб.

Анна Швечикова