Убийцу Игоря Талькова заочно приговорили к 13 годам колонии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно признал Валерия Шляфмана, бывшего директора Игоря Талькова, виновным в убийстве певца в 1991 году. Шляфмана приговорили к 13 годам в колонии общего режима. Обвинение запрашивало для него 14 лет в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Шляфман (фото 2024 года)

Фото: Архив Валерия Шляфмана Валерий Шляфман (фото 2024 года)

Фото: Архив Валерия Шляфмана

По решению суда Шляфман признан виновным по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг» Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в возрасте 34 лет. По версии следствия, за кулисами дворца спорта «Юбилейный», где должен был выступить артист, случился конфликт между Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Господин Шляфман хотел застрелить охранника, выхватил у него пистолет, но промахнулся и попал в Игоря Талькова.

В 1992 году Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве. Он уехал в Израиль, и производство по уголовному делу приостановили, но в 2021 году оно было возобновлено. В декабре 2024 года в Петроградском райсуде допросили певицу Азизу.

Подробнее о развитии дела — в публикации «Ъ» «Азиза исполнила в суде».