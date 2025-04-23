СМИ: в Уфе задержан директор «Стандарт Плюс» Рустем Сайдашев

Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали владельца ООО «Стандарт Плюс» Рустема Сайдашева по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ), сообщило издание «Пруфы.рф».

По информации СМИ, имя Рустема Сайдашева якобы фигурировало в уголовном деле о хищениях муниципальных денег. В рамках расследования установлено, что его компания ООО «Стройгенподряд» была связана с Альбертом Рыскильдиным, руководившим ООО «Служба заказчика». Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Рыскильдину инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации «Пруфов.рф», при продаже некоего муниципального имущества могли быть искажены данные о стоимости активов. Как утверждает издание, это было сделано для продажи его по заниженной цене — 25 млн рублей вместо реальных 183 млн.

Венера Хисамова