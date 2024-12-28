Экс-директор компании в Уфе обвиняется в мошенничестве с продажей актива МУПа

В Уфе задержан бывший руководитель ООО «Служба заказчика» (до июля 2020 года находилось в муниципальной собственности) Альберт Рыскильдин. По данным «Ъ-Уфа», он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд сегодня избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц и 30 дней — до 26 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело может быть связано с продажей уставного капитала «Службы заказчика» коммерческой компании, сообщил «Ъ-Уфа» информированный источник. По его словам, актив могли реализовать по заниженной цене.

Ранее администрация Уфы заявляла в арбитражном суде Башкирии, что уставный капитал «Службы заказчика» составлял 183,2 млн руб. Компании в частности принадлежали два земельных участка в Уфе, на которых строились многоквартирные дома в микрорайоне Глумилино. Стоимость первого из них в 2019 году была оценена экспертом в 6,4 млн руб., второго — в 0 руб.

«При проведении процедуры торгов по продаже имущества в виде стопроцентной доли в уставном капитале ООО "Служба заказчика", принадлежащей муниципальному унитарному предприятию "Служба заказчика и технического надзора", по мнению администрации Уфы, неустановленными лицами были совершены недобросовестные действия. Они повлекли за собой занижение ее стоимости (путем сокрытия части имущества ООО "Служба заказчика") с дальнейшей продажей на торгах аффилированным лицам. Таким образом был причинен ущерб МУП "Служба заказчика и технического надзора"»,— сообщили «Ъ-Уфа» в мэрии Уфы.

ООО «Служба заказчика», по данным сервиса Rusprofile, было создано в 2014 году подконтрольным мэрии Уфы МУП «Служба заказчика и технического надзора». В 2017 году уставный капитал компании перешел ООО «Центр развития перспективных проектов», основным владельцем которого в октябре того же года стал Рустем Сайдашев (через ООО «Новые технологии»). Год спустя компания перешла в собственность Дениса Аксенова, а в 2023 году владельцем «Службы заказчика» стало ООО «Прайм-недвижимость» Раиля Салихова (80%) и Михаила Кожулюка (20%). Главным активом компании было право собственности на три земельных участка: два площадью около 1,1 га в микрорайоне Глумилино и один площадью 0,5 га в Сипайлово. В ноябре 2023 года в отношении «Службы заказчика» была введена процедура конкурсного производства.

В мае 2024 года по заявлению арбитражного управляющего процедура банкротства была прекращена судом в связи с восстановлением платежеспособности должника. «Прайм-недвижимость» с этим решением не было согласно и пыталось его обжаловать, но безуспешно.

Наталья Балыкова