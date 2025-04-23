Главные новости к утру 23 апреля

По данным «Ъ», Минэнерго предлагает выделить под проекты модернизации ТЭС с российскими газовыми турбинами квоту в 5 ГВт, с вводом в 2031 году. Для стандартных проектов модернизации в рамках октябрьского отбора на 2029–2031 годы предложена квота в 4 ГВт.

Иностранные компании возвращаются к практике рекрутинга российских IT-специалистов.. По итогам 2024 года они наняли порядка 5 тыс. сотрудников, что в два раза больше, чем годом ранее. Среди наиболее активных работодателей, утверждают отечественные разработчики, китайские Huawei, Alibaba и Tencent, однако активизировались и европейские SAP, Delivery Hero и американские Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI.

Третий опытный образец полностью отечественного SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Сертификационные испытания завершат до конца 2025 года, а поставки авиакомпаниям начнутся с 2026 года.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что посетил пункт временного размещения в Киржачском районе. Там разместили жителей, эвакуированных из-за детонации склада с боеприпасами. Он добавил, что власти области обсудят выплату компенсаций за потерянное имущество и жилье.

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила работу межведомственной группы по «сбору разведданных о военных преступлениях России на Украине».

Украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план президента США Дональда Трампа.

По итогам первого квартала российская фармрозница зафиксировала снижение продаж препаратов от аллергии в натуральном выражении, хотя год назад наблюдался рост. За январь—март российские потребители купили 20 млн упаковок, потратив на это 5,6 млрд руб.

Подконтрольная АФК «Система» Cosmos Hotel Group может взять в управление в Крыму три апарт-отеля на 1,8 тыс. номеров. Их строительством занимается местная ГК «Квартал», которой на реализацию проектов может потребоваться более 20 млрд руб.