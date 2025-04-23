Axios: Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не план Трампа

Украинская делегация на переговорах в Лондоне планирует сосредоточиться на 30-дневном прекращении огня, игнорируя мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник в администрации США.

По словам собеседника издания, за последние сутки Киев выразил готовность обсуждать временное перемирие на встрече в среду, избегая инициативы президента США Дональда Трампа.

План господина Трампа включает заморозку боевых действий, признание Крыма российским, отказ Украины от НАТО и снятие санкций США с 2014 года. Взамен Украина могла бы получить гарантии безопасности, свободу судоходства по Днепру и помощь в восстановлении.

Встреча делегаций Украины, США и Европы пройдет в Лондоне в среду, 23 апреля. Переговоры в Лондоне должны стать продолжением разговора сторон, начатого в Париже на прошлой неделе. США представит спецпосланник по Украине Кит Келлог. При этом госсекретарь Белого дома Марко Рубио на встрече присутствовать не будет из-за «загруженного графика».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Трамп уверен на все сто».