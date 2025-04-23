Российским турбинам выписали квоту

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает выделить под проекты модернизации ТЭС с российскими газовыми турбинами квоту в 5 ГВт, с вводом в 2031 году. Для стандартных проектов модернизации в рамках октябрьского отбора на 2029–2031 годы предложена квота в 4 ГВт. Но крупнейшие генкомпании просят о корректировках: увеличении квоты по российским газовым турбинам до 6,6 ГВт, снятии ограничений по предельному CAPEX, а также продлении программы модернизации ТЭС до 2042 года. Промышленность критикует инициативы генкомпаний, призывая провести оценку их ценовых последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минэнерго предлагает выделить квоту в 5 ГВт для строительства энергоблоков на российских газовых турбинах в рамках октябрьского отбора проектов модернизации старых ТЭС. Об этом говорят источники “Ъ”, знакомые с предложениями Минэнерго, направленными в правительство. Ввод этого объема запланирован на 2031 год. Под проекты общей модернизации старых ТЭС предлагается зарезервировать стандартную квоту в 4 ГВт с вводом в 2029–2031 годах. В Минэнерго от комментариев отказались.

Правительство бронирует отдельную квоту под проекты модернизации с российским газотурбинным оборудованием в рамках общей программы обновления старых мощностей. Инвесторы, победившие в отборе, окупают энергоблоки за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает крупный бизнес. Основные бенефициары программы поддержки — машины ОДК «Ростеха» ГТД-110М и «Силовых машин» ГТЭ-65 и ГТЭ-170.

«Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генерирующие компании РФ) просит Минэнерго скорректировать предлагаемые параметры отбора, следует из письма председателя набсовета ассоциации Александры Паниной министру энергетики Сергею Цивилеву (“Ъ” видел документ от 11 апреля). Так, генкомпании предлагают увеличить квоту для проектов с российскими газовыми турбинами до 6,6 ГВт с вводом в 2029–2030 годах. При этом, следует из письма, «Эл5-Энерго», ЛУКОЙЛ и ТГК-16 вообще не считают отборы по газовым турбинам необходимыми.

Для отборов проектов модернизации старых ТЭС СПЭ предлагает сохранить прежнюю квоту в 4 ГВт, а неиспользованную квоту 2028 года в объеме 2 ГВт перенести с 2029 года в равных долях на 2030 и 2031 годы. В целом программу модернизации СПЭ просит продлить до 2042 года.

Генкомпании также предлагают снять контроль за общим CAPEX проектов программы модернизации, но сохранить предельный price cap по каждому из мероприятий проекта. Сейчас, по мнению генкомпаний, недооценены затраты на строительно-монтажные работы, так как их оценка проводилась на данных 2022 года и не учитывает удорожание последних лет.

Также СПЭ просит разрешить генкомпаниям вводить модернизированные ТЭС раньше заявленных сроков поставки и увеличивать объем мощности: до 20% для уже прошедших отборов проектов и до 10% для планируемых отборов. Кроме того, предлагается дать поставщику право консервировать турбины, которые должны быть выведены из эксплуатации при модернизации. По мнению ассоциации, мера может быть эффективна из-за возникших энергодефицитов, ошибок в планировании и форс-мажоров. Если такое оборудование включится в сеть, поставщику компенсируются затраты, понесенные за время консервации. Также СПЭ в будущем предлагает не распространять требования по локализации на паровые или газовые турбины с генератором, если они куплены в РФ до 2019 года.

В «Системном операторе» (диспетчер единой энергосистемы) “Ъ” сообщили, что залповый отбор для проектов с ГТУ, перенос неиспользованной квоты на 2030–2031 годы и снижение требований по локализации паровых турбин возможны только при внесении изменений в правила оптового энергорынка. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отметили, что исключение или снижение требований по локализации могло бы обеспечить необходимые объемы оборудования и достаточный уровень конкуренции. «В то же время определение требований по локализации оборудования — часть политики государства, направленной на развитие отечественного энергомашиностроения»,— говорят там. Продление программы после 2031 года уже обсуждалось, и «Совет рынка» не против такого решения, если будут определены целевые значения, согласованные с возможностями энергомашиностроения, добавили в организации.

В «Силовых машинах» сообщили, что оптимальным будет проведение отбора проектов в объеме не менее 5 ГВт для отечественных газовых турбин с вводами в 2029, 2030, 2031 годах. «Сохранение требований по локализации при производстве паровых и газовых турбин, несмотря на проблемы со срывом поставок заготовок отечественными поставщиками, будет способствовать обеспечению технологического суверенитета»,— считают там. В «Ростехе» заявили, что исходя из производственных возможностей считают необходимым обеспечить долгосрочный гарантированный спрос на турбины не до 2031 года, а до 2042 года. ОДК «Ростеха» собирается участвовать в проектах модернизации ТЭС, уточнили в компании. «Ведущим компаниям—операторам энергетического рынка, которые участвуют в отборе по квоте правительства, может быть поставлено оборудование для электростанций на базе двигателей ГТД-110М,— добавили в "Ростехе".— Сейчас ОДК готова осуществлять поставки турбины большой мощности в количестве двух единиц в год». В СПЭ отказались от комментариев, в «Эл-5 Энерго», ЛУКОЙЛе и ТГК-16 “Ъ” не ответили.

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупных потребителей) полагают, что новая порция запросов поставщиков требует проверки обоснованности и оценки ценовых последствий. Так, промышленные потребители выступают против отмены ценового потолка для проектов модернизации, которое приведет к снижению эффективности проектов и неоправданному росту платежей. «Потребители также не поддерживают продление программы модернизации, поскольку сумма мощностей тепловой генерации, которая недавно построена, а также прошла или должна пройти модернизацию, в текущих программах составляет 103% мощности всех существующих оптовых ТЭС в энергосистеме»,— подчеркивают там.

Вадим Карле из Kept считает, что предложенные корректировки генкомпаний обоснованы с учетом потребности в поиске сбалансированного решения между необходимостью модернизации устаревающего оборудования и реальными возможностями отрасли в текущих условиях.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь