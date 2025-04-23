WP: США упразднили организацию по сбору данных о действиях РФ на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа сократила работу организации по «сбору разведанных о военных преступлениях России на Украине». Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

В издании добавили, что должность координатора группы также упразднили. Должность была создана в соответствии с законом, написанным совместно представителем демократом Джейсоном Кроу и бывшим конгрессменом-республиканцем Майклом Уолтцем, который теперь является советником президента Дональда Трампа по нацбезопасности.

«Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна уполномочить любого, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон»,— заявил господин Кроу WP.