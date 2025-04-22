Главные новости за 22 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По итогам первого квартала текущего года перевозки по сетям Октябрьской железной дороги (входит в ОАО «РЖД») принесли в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 4,2 млрд рублей. Наибольшие налоговые отчисления направлены в бюджеты Петербурга (1,1 млрд руб.) и Ленинградской области (1,3 млрд рублей).

Полицейские в очередной раз сорвали ночную сходку стритрейсеров у «Газпром Арены». Правоохранители проверили более полусотни транспортных средств, особное внимание уделяли проверке номеров. В итоге водители четырех автомобилей были вынуждены временно расстаться с «железными конями».

Около половины шестого утра 22 апреля на 47-м км внутреннего кольца КАД, рядом с Кудрово, груженная пивом фура столкнулась с легковушкой, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления ООО «Компания Радмир» о признании банкротом АО «Киностудия "Ленфильм"». Соответствующее решение опубликовано 22 апреля в картотеке арбитражных дел.

Три земельных участка в Шушарах, связанные с обанкротившимся ТЦ «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья» — Ъ), продали на торгах за сумму свыше 325 млн рублей, сообщает «Новый проспект». Новым владельцем стал петербургский бизнесмен Марк Негодуйко.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел представление прокурора на постановление Октябрьского районного суда по делу обвиняемого в убийстве журналиста Агентства журналистских расследований (АЖУР, предшественник интернет-газеты «Фонтанка») Максима Максимова полковника в отставке МВД Михаила Смирнова. Надзорное ведомство обжаловало решение райсуда разрешить бывшему милиционеру отправиться на спецоперацию.

Складское здание горело по адресу Дизельный проезд, дом 23, корпус 3. Пожару был присвоен номер 1БИС. На месте работали 29 специалистов. К 20:26 открытое горение ликвидировали.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом на автодороге «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы». В результате аварии пострадали водитель Renault, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у двоих детей синяки и ссадины, состояние еще девяти несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.