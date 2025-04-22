Перевозки по сетям ОЖД с начала года принесли в бюджет Петербурга 1,1 млрд рублей

По итогам первого квартала текущего года перевозки по сетям Октябрьской железной дороги (входит в ОАО «РЖД») принесли в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 4,2 млрд рублей. Такие цифры назвали в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшие налоговые отчисления направлены в бюджеты Петербурга (1,1 млрд руб.) и Ленинградской области (1,3 млрд рублей), уточняется в сообщении.

Кроме этого, за январь-март 2025 года в бюджеты регионов СЗФО перечислено: Республики Карелия — 550 млн руб., Мурманской области — 373 млн руб., Тверской области — 418 млн руб., Псковской области — 205 млн руб., Новгородской области — 239 млн рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что инвестиции в развитие Октябрьской железной дороги с начала года в общей сложности составили 13,4 млрд рублей.

Андрей Цедрик