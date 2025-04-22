Открытое горение в складе в Московском районе ликвидировали спустя четыре часа

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском здании в Дизельном проезде. На это у них ушло почти четыре часа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Возгоранию в 16:51 был присвоен номер 1-БИС. В начале седьмого часа пожар был локализован, а в 20:26 был отдан отказ по 1-БИС, объявлена ликвидация открытого горения. Сведений о пострадавших по-прежнему нет.

Количество работающих на месте происшествия пожарных с 18 увеличилось до 29 человек, а количество привлеченной техники — до семи.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что площадь пожара в складе в Московском районе составила 500 кв. метров.

Татьяна Титаева