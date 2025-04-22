Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Ленобласти детей возросло до 11
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом на автодороге «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы». Дорожная авария произошла 22 апреля в 08:10 на девятом километре трассы.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что водитель 1989 года за рулем автомобиля Renault Logan, двигаясь от поселка Дружная Горка в сторону поселка Орлино, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с перевозившим детей автобусом «ПАЗ» под управлением водителя 1949 года рождения.
В результате ДТП пострадали водитель Renault, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у двоих детей синяки и ссадины, состояние еще девяти несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.
Ранее «Ъ-СПб» писал о четверых пострадавших в ДТП со школьным автобусом, которое произошло под Лугой.